Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısı 15 oldu - Son Dakika
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Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısı 15 oldu

6 saat önce

Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısının 6'dan 15'e yükseldiği açıklandı.

Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısı 15 oldu, System.String[]

Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısının 6'dan 15'e yükseldiği açıklandı.


Korona virüsle mücadele amacıyla kurulan Ulusal Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüs taşıyan vakaların sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Bugün tespit edilen 9 vakanın değişik yaş gruplarından olduğu kaydedilirken, bu şahıslarla temasta bulunduğu bildirilen yaklaşık yüz kişinin de testlere tabi tutulması bekleniyor.


Bulgaristan'da korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşında bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk ölüm dün kayıtlara geçmişti.


Öte yandan Başbakan Boyko Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Rusya'dan solunum cihazı satın almak istediğini iletti. Başbakanlık basın merkezinden yapılan açıklamada, Borisov ve Putin'in korona virüs salgınının yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ve enerji konularının da ele aldıkları ifade edildi. - SOFYA

Vladimir Putin, Bulgaristan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:24 Kaynak: İHA
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