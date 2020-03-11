Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısı 6'ya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısı 6'ya ulaştı - Son Dakika

Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısı 6'ya ulaştı

6 saat önce

Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısı 6'ya ulaştı, System.String[]

Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.


Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında ülkedeki korona virüs vaka sayısının 4'ten 6'ya yükseldiğini açıkladı. Başbakan Boyko Borisov, yeni tespit edilen vakaların başkent Sofya'da 77 yaşında bir erkek ve 66 yaşındaki eşi olduğunu kaydetti. Sağlık uzmanları, tespit edilen vakalarla temasta bulunan yaklaşık 89 kişinin sağlık taramasından geçirileceğini duyurdu.


Geçtiğimiz Pazar günü, Plevne şehrinde 27 ve 61 yaşlarındaki iki erkekte, Gabrovo'da ise 75 yaşındaki bir kadına ve bir sağlık personeline yapılan korona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. - SOFYA

Bulgaristan, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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