Bulgaristan'da korona virüse yönelik yeni tedbirler alınması öngörülüyor - Son Dakika

Bulgaristan'da korona virüse yönelik yeni tedbirler alınması öngörülüyor

24.11.2020 16:21
Bulgaristan'da korona virüse yönelik yeni tedbirler alınması öngörülüyor, System.String[]

Bulgaristan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine Sağlık Bakanlığının yeniden sert önlemlere başvurulması teklifi tartışmalara neden oldu.

Bulgaristan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine Sağlık Bakanlığının yeniden sert önlemlere başvurulması teklifi tartışmalara neden oldu. Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un açıkladığı ve Bakanlar Kurulunun onaylaması halinde önümüzdeki Cuma günü uygulamaya konulacak tedbirler gıda satan marketler, akaryakıt istasyonları ve eczanelerin dışındaki tüm alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarının kapatılmasını öngörüyor.

Korona vakalarının hızla artması karşısında tekrar sert önlemlerin getirilmesini isteyen Sağlık Bakanı Angelov, ikinci defa sert önlemleri yönelik yeni tedbirleri açıklamasının ardından, "Yayılma zincirini kırabilmek için aklım ve kalbim yeni tedbirler alınması gerektiğini söylüyor. Bir sağlık sistemine kadar hazırlıklı olsa da bu baskıyı kaldıramaz" dedi.

Önerilen tedbirlerin arasında anaokulların kapatılması, ilk ve ortaöğretimde, üniversitelerde, kolejlerde uzaktan eğitime geçilmesi kararı da yer alıyor. Tüm toplu kültürel ve spor etkinlikleri iptal edilirken, restoran, lokanta ve büfeler sadece eve paket hizmeti verebilecek.

MUHALEFET: "SIRADAN VATANDAŞI DÜŞÜNMÜYORSUNUZ"

Ana muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Kornelia Ninova, alınacak yeni tedbirlerden zarar gören iş dünyası ve vatandaşlar için yardım yapılmasının öngörülmediğini savundu. Anaokulu ve ilkokulların kapanmasından sonra evde kalması gereken ebeveynlerin kaybolan iş günlerini kimin telafi edeceğini soran Ninova, vatandaşın zor halini anlayan daha mantıklı kararlar alınması gerektiğini ifade etti.

İŞ DÜNYASI DEVLET DESTEĞİ İSTİYOR

Bulgar Restoran Sahipleri Birliği, Başbakan Boyko Borisov'a yazdığı mektupta yeni tedbirleri desteklediklerini ancak kapalı kaldıkları süre içinde çalışanların maaşlarının yüzde 80'inin ödenmesini istedi. İş yeri sahipleri, korona virüs salgınının başlamasından bu yana biriken vergi borçlarında da ödeme kolaylığı sağlanmasını talep etti. Aynı şekilde otel sahiplerinin oluşturduğu dernek ve birlikler, Başbakan Borisov'dan benzer taleplerde bulundu. Turizm sektörüne ait meslek birlikleri, ikinci defa uygulamaya konulacak kapatma tedbirlerinin sektör için ağır sonuçlar doğuracağını kaydederek, kapatmaya gidilirse devletin sektöre yönelik ciddi destekte bulunması gerektiğini duyurdu.

"KORONA İLE KARŞILAŞMAYAN KİMSE KALMAYACAK"

Bulgaristan Bilimler Akademisi'nden Prof. Andrey Çobanov, yeni tedbirlerin salgının durdurulmasında etkili olmayacağını belirterek, sağlık sistemini hafif de olsa rahatlatabileceğini kaydetti. Prof. Çobanov, korona virüsle karşılaşmayan kimse kalmayacağını ancak çoğunun bunun farkına bile varmayacağını savundu.

Son 24 saat içinde ülke genelinde yapılan 7 bin 244 PCR testinden 3 bin 146'sının pozitif sonuç verdiği açıklanırken, 189 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında rekor kırıldı. Toplam vaka sayısı ise 124 bin 966'ya, can kaybı sayısı ise 3 bin 69'a yükseldi.

(Nahit Doğu/İHA)

Bulgaristan'da korona virüse yönelik yeni tedbirler alınması öngörülüyor

Bulgaristan, Koronavirüs, Akaryakıt, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da korona virüse yönelik yeni tedbirler alınması öngörülüyor - Son Dakika


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