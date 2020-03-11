Bulgaristan'da korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika
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Bulgaristan'da korona virüsten ilk ölüm

6 saat önce

Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bulgaristan'da korona virüsten ilk ölüm, System.String[]

Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Çin'de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Bulgaristan'da ilk ölüm yaşandı. Dün başkent Sofya'daki Pirogov Hastanesinde korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşındaki bir kadının bugün hayatını kaybettiği açıklandı. Bakanlar Kurulu'na bağlı Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kadının eşinde de korona virüs tespit edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.


Öte yandan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un son Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettiği tıbbi malzemelerin bir kısmının ülkeye geldiği ifade edildi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Boyko Penkov, Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye'den gönderilen ve korona virüsle mücadelede kullanılacak ürünleri inceledi. Bakan Yardımcısı Penkov, Türkiye'den bugün gönderilen 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum ve 100 bin gözlüğün bölge hastanelerine dağıtılacağını kaydetti.


Öte yandan Bulgaristan'da son verilere göre 7 korona virüs vakası bulunuyor. - SOFYA

Bulgaristan, Türkiye, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:41 Kaynak: İHA
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