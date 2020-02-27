Bulgaristan'da korona virüsü endişesi hakim - Son Dakika
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Bulgaristan'da korona virüsü endişesi hakim

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul ülkesi Bulgaristan'ı korona virüsü korkusu sardı.

Bulgaristan'da korona virüsü endişesi hakim, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul ülkesi Bulgaristan'ı korona virüsü korkusu sardı.


Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'da korona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından Bulgaristan'da virüs taşıyan olmamasına rağmen yetkililer endişeye kapıldı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 50 binin üzerinde vatandaşın karantina altına alınması durumunda ülkenin sigorta kurumu NOI'nin bütçesinin sıfırlanacağını belirtti.


Resmi verilere göre, Bulgaristan genelinde yurt dışından gelen 40 kişinin tedbir amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı. Ülkede korona virüsü vakası tespit edilmediğini ifade eden sağlık uzmanları, Batı Avrupa'da ve komşu ülkelerde virüsün yayıldığını hatırlatarak virüsün Bulgaristan'a gelmesinin an meselesi olduğunu dile getirdi. - SOFYA

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
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