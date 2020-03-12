Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15'e  yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15'e  yükseldi - Son Dakika Dünya

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15'e  yükseldi

6 saat önce

BULGARİSTAN'da 1 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs vaka sayısının 15'e yükseldiği açıklandı.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15'e  yükseldi, System.String[]

BULGARİSTAN'da 1 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs vaka sayısının 15'e yükseldiği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, dün ilk ölümün yaşandığı Bulgaristan'da vaka sayısının bugün 15'e yükseldiği açıklandı. Koronavirüsle mücadele ve önlemlerle ilgili Ulusal Kriz Masası Başkanı Tümgeneral Ventsislav Mutafçiyski, bugün 99 virüs testinden 9'unun pozitif çıktığını ve ülkedeki vaka sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı. Bugünkü vakalarının tümünün başkent Sofya'dan olduğu belirtildi. Bugün ortaya çıkan 9 koronavirüs vakasıyla bağlantısı olan 200'den fazla kişi aranıyor. Ulusal polis ekipleri de hastalarla bağlantılı kişileri arama çalışmalarına katılıyor. Yeni virüs taşıyıcılarından 4 kişi Sofya Akciğer Hastalıkları Kliniği'nde karantinaya alındı. Hastalığın tespit edildiği kadınlardan birinin, İspanya ve İngiltere'ye tıp kongrelerine gittiği kaydedildi.


Bulgaristan, Koronavirüs, Sofya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:11:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15'e  yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]