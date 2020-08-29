Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 65'e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 603 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 603 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 16 bin 65'e çıktı. Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 603 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 16 bin 65'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 11 bin 231 kişinin de iyileştiği açıklandı.



Koronavirüs, Bulgaristan, Dünya, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:45 - Kaynak: DHA Son Dakika › Dünya › Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 65'e yükseldi - Son Dakika Dünya

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