Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 538 yükseldi - Son Dakika
Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 538 yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 144 kişi yaşamını yitirdi.
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 144 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 538'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 144 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 19 kişi daha artarak 2 bin 538'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olan toplamda 1123 kişinin de iyileştiği açıklandı.
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2.06.2020 16:27:37. #1.13#
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