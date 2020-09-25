Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 20 bine yaklaştı
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 785 kişi yaşamını yitirdi.
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 785 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 19 bin 573'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 785 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 19 bin 573'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 14 bin 13 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Dünya, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:38 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 20 bine yaklaştı - Son Dakika Dünya
Son Dakika "Gel gezelim" deyip çağırdığı eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Otomobil sürücüsüne sopayla saldıran adamın suç aleti silah sayıldı HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı! Partililer slogan attı Torpil nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, yaşıtlarını torpille oynamamaları konusunda uyardı Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti