Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 831'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 223 kişi yaşamını yitirdi.
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 223 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 831'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 223 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 831'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 582 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:33 Kaynak: DHA
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