Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 5 bin 154'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 232 kişi yaşamını yitirdi.
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 232 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 5 bin 154'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 232 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 5 bin 154'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 722 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:02 Kaynak: DHA
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