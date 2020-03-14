Bulgaristan'da koronavirüsten 2'nci ölüm - Son Dakika
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Bulgaristan'da koronavirüsten 2'nci ölüm

6 saat önce

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği Bulgaristan'da virüs kaynaklı 2'nci ölüm gerçekleşti.

Bulgaristan'da koronavirüsten 2'nci ölüm, System.String[]

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği Bulgaristan'da virüs kaynaklı 2'nci ölüm gerçekleşti.

Başkent Sofya'daki Pirogov Hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve ülkede virüs kaynaklı yaşamını yitiren ilk kişi olan 66 yaşındaki kadının 74 yaşındaki eşi de aynı hastanede yaşamını yitirdi. Bununla birlikte ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıkmış oldu. Yaşları 24 ila 80 arasında olan 8 yeni vakayla birlikte ülkede koronavirüs vakası 31'e çıkmış oldu. Yeni 8 vakadan 3'ünün hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, diğerlerinin ise ev karantinasında olduğu açıklandı.

RİSKLİ ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE YOK

En çok vakanın bulunduğu Sofya'ya giriş-çıkışlardan kaçınılması çağrısı yapılırken, ülkenin Dışişleri Bakanlığı İtalya, İspanya, İran, Güney Kore ve Çin başta olmak üzere risk grubundaki ülkelerden gelenlere zorunlu olarak 14 gün karantina uygulama kararı aldı. Bakanlığın yayınladığı riskli 12 ülke arasında ise Türkiye yer almıyor.

Dezenfekte çalışmalarının sürdüğü ve OHAL'in 13 Nisan'a kadar devam edeceği ülkede eğitim uzaktan gerçekleşecek, 29 Mart'a kadar mağazalar, eğlence mekanları, barlar, restoranlar, AVM'ler kapalı kalacak ve iş yerlerinde ise imkan çerçevesinde evden çalışılması önerilecek.


Koronavirüs, Bulgaristan, Sofya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:25 Kaynak: DHA
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