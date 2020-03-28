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Bulgaristan'da koronavirüsten 5'inci ölüm
6 saat önce
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
Bulgaristan'da Bansko kayak merkezinde çalışan 55 yaşındaki bir erkek kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölü sayısının 5'e yükseldiği ülkede, 313 koronavirüs tespit edilen vaka bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:52 Kaynak: DHA
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