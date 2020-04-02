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Bulgaristan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
6 saat önce
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 449 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:35 Kaynak: DHA
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