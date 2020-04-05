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Bulgaristan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 18'e çıktı
6 saat önce
Bulgaristan'da koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Bulgaristan'da koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 522 olarak açıklanırken; virüse bağlı can kaybının 18'e yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:59 Kaynak: DHA
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