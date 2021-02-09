Bulgaristan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama süreci yavaş ilerliyor - Son Dakika

Bulgaristan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama süreci yavaş ilerliyor

09.02.2021 13:05
Bulgaristan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama süreci yavaş ilerliyor, System.String[]

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken, hükümetin yürüttüğü kitlesel aşılama sürecinde şu ana kadar sadece 58 bin 888 kişi aşı olabildi.

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken, hükümetin yürüttüğü kitlesel aşılama sürecinde şu ana kadar sadece 58 bin 888 kişi aşı olabildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, göreceli olarak yavaş ilerleyen kampanyanın düşük temposunu bir yandan aşı miktarlarındaki tedarik sorunları diğer yandan ise vatandaşların seçebilecekleri aşı türleri konusundaki tereddütlerine bağlıyor.

Bakanlık yetkilileri, BioNTech ile Moderna ile başlatılan aşılamaya AstraZeneca'dan beklenen 4 milyon dozla ivme kazandırmayı umduklarını belirtirken, AstraZeneca'dan etap etap gelecek tüm miktarların "ilk doz olarak" verileceğini duyurdu.

Nüfusu 6,9 milyon olan ülkede şu ana kadar sadece 58 bin 888 kişiye aşı yapıldı.

Yaklaşık 150 milyon avro bütçe ayırılmıştı

Uzun vadede ülkeye ulaşması beklenen toplam 18 milyon 116 bin 926 doz için yaklaşık 150 milyon avro bütçe ayırılmıştı.

Ülkede 5 faz olarak yürütüleceği açıklanan kitlesel aşılama sürecinin girdiği 3. fazda, 4 Nisan'daki parlamento seçimine katılacak 80 bin kişilik görevli personelin yanı sıra aralarında basın mensuplarının da bulunduğu kamu sektöründe kilit görev yapan kişiler de yer alacak.

Kampanyanın ilk 2 fazına sağlık, askeri ve emniyet personelinin yanı sıra sosyal hizmetlerde çalışanlar dahil edilmişti.

Kovid-19 Kriz Masası, günlük vaka sayısında sınırlı artış olduğunu aktarırken, önlemleri önemli ölçüde gevşetmişti. Bu kapsamda kapalı mekanlarda maske kullanımı zorunluluğu dışında hemen hemen tüm alanlardaki sınırlandırılmalar kaldırılmıştı.

Sadece eve paket hizmeti verebilen restoranların da martta normal çalışmalarına dönmesi bekleniyor.

Ülkede Kovid-19 salgının başından bu yana toplam 9 bin 420 kişi hayatını kaybederken, son 24 saatte 1115 yeni vaka kaydedildi, 89 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığı, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama süreci yavaş ilerliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'u fırtına vurdu: 18 ilçede 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı Diyarbakır'da 10 bin kişilik istihdam alanı oluşturacak proje için ilk adım atıldı Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı Uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada Silahlanmada hız kesmeyen Yunanistan'da ekonomik kriz derinleşiyor: Bedava yemek için metrelerce kuyruk Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi 10 yıl önce hobi olarak ektiği mavi ladin fidanlarının bugünkü piyasa değeri 1.5 milyon lira Son Dakika! Mutasyonlu virüs görülen vakalarda karantina süresi 10 güne çıkarıldı
YouTuber'lara kötü haber; kim ne kazanıyorsa vergisini verecek! Geriye dönük soruşturma başladı YouTuber'lara kötü haber; kim ne kazanıyorsa vergisini verecek! Geriye dönük soruşturma başladı         
12:55
Biden'ın zor anları! İki kez anlamadığı soruyu muhabir bağıra bağıra sordu Biden'ın zor anları! İki kez anlamadığı soruyu muhabir bağıra bağıra sordu         
12:18
Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı         
11:44
Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor         
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ay sonra ilk kez bir il kongresine bizzat katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ay sonra ilk kez bir il kongresine bizzat katılacak         
11:10
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki bütün öğrencilere tablet dağıtıyor Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki bütün öğrencilere tablet dağıtıyor         
10:49
Meral Akşener, Takvim gazetesinin tartışılan manşetini eleştirdi: Hiç mi utanmıyorsunuz? Meral Akşener, Takvim gazetesinin tartışılan manşetini eleştirdi: Hiç mi utanmıyorsunuz?         
10:18
Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı         
09:40
Galatasaray'da başarının sırrı Muslera! Sezon sonu yeni sözleşme imzalanacak Galatasaray'da başarının sırrı Muslera! Sezon sonu yeni sözleşme imzalanacak         
09:18
Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak         
09:07
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı         
00:40
Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı         
00:07
Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı         
23:33
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 13:08:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama süreci yavaş ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei