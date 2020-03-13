Bulgaristan'da Kovid-19 nedeniyle 13 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Kovid-19 nedeniyle 13 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi - Son Dakika

Bulgaristan'da Kovid-19 nedeniyle 13 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi

6 saat önce

Bulgaristan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için 13 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Bulgaristan'da Kovid-19 nedeniyle 13 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi, System.String[]

Bulgaristan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için 13 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Parlamentodaki oturuma katılan 201 milletvekilinin tamamı OHAL kararının alınması için "evet" oyu kullandı.

Parlamentonun genel oturumuna katılan Başbakan Boyko Borisov, konuşmasında, ülkedeki vaka sayısının şimdilik 23 olduğunu söyledi.

Borisov, gerekli denetimin uygulanabilmesi için OHAL'in şart olduğuna dikkat çekti.

"Toplumsal disiplin gerekli düzeyde bulunmuyor"

Kovid-19'la ilgili oluşturulan Kriz Masası Başkanı General Ventzislav Kutafçiyiski de konuşmasında, toplumsal disiplinin gerekli düzeyde bulunmadığını dile getirdi.

Mutafçiyiski, virüsten ölen 66 yaşındaki kadının ailesinden 11 kişiye de Kovid-19 teşhisinin konduğunu bildirdi.

13 Nisan'a kadar alınan OHAL kararıyla ilgili ülkenin sınır geçişlerinin ve vatandaşların uluslararası yolculuklarının sınırlandırılması bekleniyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:28 MUĞLA Denizlispor Başkanı'nın darp edildiği davanın ilk duruşması yapıldı
19:28 14 Mart Tıp Bayramı
19:26 Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe: " Fırsatçılara meydan vermeyeceğiz"
19:26 Venezuela'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
19:25 KAYSERİ Şehirler arası otobüslerde 'koronavirüs' temizliği

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:32:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'da Kovid-19 nedeniyle 13 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]