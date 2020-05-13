Bulgaristan'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL kaldırıldı - SOFYA - Son Dakika
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Bulgaristan'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL kaldırıldı - SOFYA
6 saat önce
Cadde ve sokaklarda yürüyen insanlar Açılan cafe ve restoranlar Parkta oturan insanlar SOFYA - Bulgaristan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kaldırıldı.
Cadde ve sokaklarda yürüyen insanlar
Açılan cafe ve restoranlar
Parkta oturan insanlar
SOFYA - Bulgaristan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kaldırıldı.
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13.05.2020 22:04:54. #1.13#
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