Bulgaristan'da Kovid-19 vakalarındaki artış beraberinde yeni önlemler getirdi - Son Dakika

Bulgaristan'da Kovid-19 vakalarındaki artış beraberinde yeni önlemler getirdi

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısının son bir haftada 100'ün üzerine çıkması nedeniyle kapalı alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun yeniden uygulanacağı bildirildi.

Bulgaristan'da Kovid-19 vakalarındaki artış beraberinde yeni önlemler getirdi, System.String[]

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısının son bir haftada 100'ün üzerine çıkması nedeniyle kapalı alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun yeniden uygulanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, Kovid-19 nedeniyle kurulan Kriz Masası tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yeni normal" olarak tanımlanan ortamda vatandaşların temel sosyal mesafe kurallarını göz ardı etmeye başladıklarını belirten Ananiev, "Kapalı mekanlarda gerek maske kullanımı gerekse 1,5 metrelik sosyal mesafe sıkı olarak denetim altına alınacak." dedi.

Maske kullanım zorunluluğu daha önce sadece toplu ulaşım araçları, eczane ve hastanelerde uygulanıyordu.

"Sıkı kontrol' kuralı uygulayacağız"

Kriz Masası Üyesi Bulgaristan Sağlık Başmüfettişi Angel Kunçev de "Şimdiye kadar vatandaşa 'hijyen, mesafe ve disiplin' diyorduk. Bundan sonra artık toplumun vicdanına güvenemeyiz. Bu kurallara ek olarak bir de 'sıkı kontrol' kuralı uygulayacağız." diye konuştu.

Kunçev, bir yandan vatandaşlardan "disiplinli" olmaları beklenirken, diğer yandan siyasi partiler ve spor çevrelerinin de kuralları çiğnediklerini ifade etti.

" Grigor Dimitrov, Hasköy'de kayda geçen 38'inci vaka"

Bulgar kökenli ünlü tenisçi Grigor Dimitrov, Kovid-19 olduğunu açıkladıktan sonra 16 Haziran'da ziyaret ettiği memleketi Hasköy kentinde temasta bulunduğu kişilerin karantinaya alındığı duyuruldu.

Angel Kunçev de kentte hayranlarıyla buluşan Dimitrov'un aile üyelerinin yanı sıra kendisiyle fotoğraf çekilen gençlerin, Belediye Başkanı Stanislav Deçev'in, belediye meclis üyelerinin ve yerel basın temsilcilerinin 14 günlük karantina sürecinden geçeceklerini açıkladı.

Kunçev, "Grigor Dimitrov, Hasköy şehrinde kayda geçen 38'inci vakadır. Hiçbir paniğe gerek yok." dedi.

Öte yandan sosyal mesafe kuralına uymayarak kalabalık etkinlikler düzenleyen iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisine, ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisine (BSP) ve Sofya'daki Vasil Levski Milli Stadyumuna da para cezası kesileceği bildirildi.

Grigor Dimitrov, Bulgaristan, Hasköy, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:01 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Bulgaristan'da Kovid-19 vakalarındaki artış beraberinde yeni önlemler getirdi - Son Dakika Dünya

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