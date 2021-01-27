Bulgaristan'da lokanta ve bar çalışanlarından Kovid-19 önlemleri protestosu - Son Dakika

Protestodan detaylar Bulgaristan'da lokanta ve bar çalışanlarından Kovid-19 önlemleri protestosu

SOFYA (AA) – Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kasım ayında hizmete kapatılan lokanta, bar, disko ve gece kulübü çalışanları başkent Sofya'da protesto düzenleyip Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un istifasını talep etti.

Başbakanlık binası önünde, "Özgürlük Marşı" sloganı ile düzenlenen protestoda konuşmacılar, restoranların 1 Şubat, diğer eğlence yerlerinin 15 Şubat'tan itibaren yeniden hizmete açılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı kararname ile lokantaların 28 Şubat'ta yüzde 50 kapasite ile açılmalarına izin vermişti. Gece saatlerinde faaliyet gösteren eğlence yerlerinin açılmasının ise salgın koşullarına bağlı olarak daha sonra değerlendirileceği yeniden açılması ise salgın nedeniyle daha sonra alınacak bir karara bağlı olacak.

Göstericiler, virüslü vaka sayısı ve ölüm oranının düşük olduğu Bulgaristan'da çalışabilmeleri için "adeta hükümetin önünde diz çökerek yalvarmak zorunda olduklarını" öne sürdüler. Hükümetin oluşturduğu tazminat programların "anlamsız ve işlevsiz olduklarını" belirten protestocular, "Yılın 3'te birini zorunlu işsizlik ortamında geçirdik." diye konuştular.

Bulgaristan Lokanta ve Eğlence Mekanları Birliği Başkanı Riçard Alibegov, basına açıklamasında, devletin yasaklarına rağmen, bazı işletmelerin 1 Şubattan itibaren kademeli olarak hizmet vermeye başlayacaklarını bildirdi.

Alibegov, "Sektörün göreceği cezalar o kadar önemli bir sorun değil. Sorun şu ki, üyelerimizin yüzde 30'u artık iflas eşiğinde." diye konuştu.

Polis ve jandarma güçleri, Başbakanlık binası önünde bir güvenlik kordonu oluştururken, binlerce kişinin katıldığı protesto olaysız sona erdi.

-Turizm sektörü de tepkili

Bu arada Ulusal Turizm Kurulu (NBT) Başkanı Polina Karastoyanova, Sofya'da düzenlenen protestoya destek verdiklerini bildirdi.

Karastoyanova, basına açıklamasında, NBT'nin, Sağlık Bakanlığının dün yayınladığı kararnamede 28 Şubattan itibaren ülkeye girecek yabancılara getirilen zorunlu PCR test uygulamasına karşı çıktı.

Karastoyanova, "Böyle bir uygulama zaten zor durumda olan sektörümüzün kış sezonunu öldürür." dedi.

Bulgaristan'daki kış tatil merkezlerinde tatil yapan yabancıların en çok komşu ülkelerinden geldiklerini belirten Karastoyanova, "Bir aile için 300-400 avroluk PCR test masraf yükünün bindirilmesi bizim için tam bir felaket olur." diye konuştu.