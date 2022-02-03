Bulgaristan'da maske takmayan 21 milletvekiline para cezası kesilecek - Son Dakika

Bulgaristan Parlamentosu'nun genel oturumuna maskesiz katılan 21 milletvekiline para cezası kesilecek.

240 üyeli Meclis'e Kovid-19 salgınıyla ilgili önlem olarak 24 Ocak'tan itibaren girişte aşı sertifikası veya antijen test belgesi ile giriş yapılırken, milletvekillerin sadece konuşma yaptıkları esnada maskeyi çıkarmalarına izin veriliyor.

Devlet Sağlık Müfettişliği (RZİ) ekibi, parlamentonun perşembe oturumunda teftişte bulunarak 21 milletvekilinin maske takmadığını tespit etti.

Sağlık kurallarını çiğneyip meslektaşlarının sağlığını riske atan milletvekilleri, ceza protokolleri için başkent Sofya'daki RZİ merkezine çağırıldı.

7 bin 800 lira para cezası

RZİ'nin teftişle ilgili basın açıklamasında, kural ihlalinden ötürü belirlenebilecek kişi başı ceza bedelinin 1000 Bulgar Levası (yaklaşık 7 bin 800 Türk Lirası) olacağı duyuruldu.

Maskesiz olarak yakalananların arasında Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı, Rusya yanlısı, popülist Yeniden Doğuş Partisinin 13 kişilik tüm grup üyeleri ve diğer gruplardan milletvekillerin yer aldığı öğrenildi.

"Kovid diye bir şey yoktur" ilkesini savunan Yeniden Doğuş Partisi Lideri Kostadin Kostadinov, kesilecek cezalara mahkeme yoluyla itiraz edeceklerini bildirdi.

Kostadinov, mecliste diğer milletvekillerinden destek alarak, ülkede sertifika zorunluluğu dahil Kovid-19 karşıtı tüm önlemlerin kaldırılması için karar tasarısı hazırladıklarını açıkladı.

Salgının 4. dalgasında bulunan Bulgaristan'da son 24 saatte 9 bin 152 yeni vaka kaydedildi, yüzde 86'sı aşısız 87 kişi öldü.

Hastanelerde 5 bin 917 kişi tedavi görüyor. Salgının başından bu yana 6,52 milyon nüfuslu ülkede 33 bin 492 kişi hayatını kaybetti.

Aşı karşıtı hareketlerin ağır bastığı Bulgaristan'da bugüne dek sadece 2 milyon vatandaş aşılandı.