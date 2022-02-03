Üye Girişi
Bulgaristan'da maske takmayan 21 milletvekiline para cezası kesilecek - Son Dakika

Bulgaristan'da maske takmayan 21 milletvekiline para cezası kesilecek

03.02.2022 15:03
Bulgaristan'da maske takmayan 21 milletvekiline para cezası kesilecek

Bulgaristan Parlamentosu'nun genel oturumuna maskesiz katılan 21 milletvekiline para cezası kesilecek.

Bulgaristan Parlamentosu'nun genel oturumuna maskesiz katılan 21 milletvekiline para cezası kesilecek.

240 üyeli Meclis'e Kovid-19 salgınıyla ilgili önlem olarak 24 Ocak'tan itibaren girişte aşı sertifikası veya antijen test belgesi ile giriş yapılırken, milletvekillerin sadece konuşma yaptıkları esnada maskeyi çıkarmalarına izin veriliyor.

Devlet Sağlık Müfettişliği (RZİ) ekibi, parlamentonun perşembe oturumunda teftişte bulunarak 21 milletvekilinin maske takmadığını tespit etti.

Sağlık kurallarını çiğneyip meslektaşlarının sağlığını riske atan milletvekilleri, ceza protokolleri için başkent Sofya'daki RZİ merkezine çağırıldı.

7 bin 800 lira para cezası

RZİ'nin teftişle ilgili basın açıklamasında, kural ihlalinden ötürü belirlenebilecek kişi başı ceza bedelinin 1000 Bulgar Levası (yaklaşık 7 bin 800 Türk Lirası) olacağı duyuruldu.

Maskesiz olarak yakalananların arasında Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı, Rusya yanlısı, popülist Yeniden Doğuş Partisinin 13 kişilik tüm grup üyeleri ve diğer gruplardan milletvekillerin yer aldığı öğrenildi.

"Kovid diye bir şey yoktur" ilkesini savunan Yeniden Doğuş Partisi Lideri Kostadin Kostadinov, kesilecek cezalara mahkeme yoluyla itiraz edeceklerini bildirdi.

Kostadinov, mecliste diğer milletvekillerinden destek alarak, ülkede sertifika zorunluluğu dahil Kovid-19 karşıtı tüm önlemlerin kaldırılması için karar tasarısı hazırladıklarını açıkladı.

Salgının 4. dalgasında bulunan Bulgaristan'da son 24 saatte 9 bin 152 yeni vaka kaydedildi, yüzde 86'sı aşısız 87 kişi öldü.

Hastanelerde 5 bin 917 kişi tedavi görüyor. Salgının başından bu yana 6,52 milyon nüfuslu ülkede 33 bin 492 kişi hayatını kaybetti.

Aşı karşıtı hareketlerin ağır bastığı Bulgaristan'da bugüne dek sadece 2 milyon vatandaş aşılandı.

YORUMLAR
500

Para Cezası, Bulgaristan, Ocak, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da maske takmayan 21 milletvekiline para cezası kesilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti! Ukrayna yetkilileriyle görüşmeler başladı
14:59 Bekir Bozdağ talimatı verdi! Kravat, sakal "iyi hal" indirimi olmaktan çıkıyor
14:54 Canlı yayında ilginç anlar! Sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkahayı patlattı
14:45 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip yeni parti mi kuracak? İddialara sert yanıt verdi
14:33 İstiklal Caddesi'nde parfüm almayınca turisti tekmeleyip, başında şişe parçaladılar
14:20 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Sedat hapse girecek mi?
14:18 Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı koruyabilecek mi?
14:13 France 24'ten dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a dönüyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 15:11:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da maske takmayan 21 milletvekiline para cezası kesilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement