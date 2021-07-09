Bulgaristan'da memleket hasreti Mestanlılı Türkleri buluşturdu - Son Dakika

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mestanlı kentinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen yıllık geleneksel toplantı, büyük bir bölümü yurt dışında yaşayan Mestanlılıları bir araya getirdi.

Belediyenin organizasyonunda, "Mestanlı Daima Kalbimdedir" sloganıyla düzenlenen 5 günlük toplantı, zengin programı ile bayram havasında gerçekleşti.

Kutlamaların son gününde Mestanlı Şehitler Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, törende, Mestanlı'nın burada yaşayan farklı etnisite, din ve kültürlerin arasında hakim olan karşılıklı hoşgörü ile tanındığını belirterek, "Bizim Mestanlımızda Hristiyan ile Müslüman bayramlarını daima birlikte kutlayıp farklı etnik ve dini toplulukların temsilcilerinin uyum içinde yaşaması bir örnektir." diye konuştu.

Kentte iki ay önce yine belediyenin katkısı ile bir kilisenin temeli atma töreni gerçekleştirildiğini, şimdi ise yeni bir caminin yapımına başlandığını anlatan Kazım, "Bu da bizim en büyük zenginliğimiz, hoşgörümüz, sevgimiz." dedi.

Kazım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Camiler sadece ibadet yerimiz değildir. Dinimizce toplumun bir araya geldiği, eğitimden dine kadar birçok konuda paylaşımda bulunulan yerlerdir. Aynı zamanda camiler, zenginle fakirin, işçisi ile işverenin, yöneten ile yönetilenin aynı safta buluştuğu, bütünleştiği, kaynaştığı bir yerdir.*

Temel atma törenine Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmed, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve diğer yetkililer de katıldı.

Türk yemeklerin tanıtımı

Mestanlı Belediyesinin programı çerçevesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye'nin geleneksel yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Tanıtımın organizasyonuna katılan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'den getirdiğimiz, Türk mutfağına ait güzide yemeklerimizden Mestanlı halkının istifadesine sunduk. Mantı, çiğ köfte, baklava, lokma gibi çok sayıda çeşit var. Şu ana kadar olan bu ilgiden sevgili Mestanlıların ikramlarımızı beğendiklerini anlıyorum." dedi.

Programın diğer etkinlikleri arasında satranç, güreş turnuvaları, halk oyunları ve müzik gösterileri yer alırken, etkinlik Demet Akalın'ın konseri ile sona erdi.

Nüfusu 15 bin civarında olan Kırcaali iline bağlı Mestanlı kentinde halkın büyük bölümü yurt dışında çalışırken her yıl temmuz başlarında düzenlenen geleneksel Mestanlılılar toplantısında memleketlerine dönüp hasret gideriyor.