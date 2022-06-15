Bulgaristan'da muhalefetten Petkov hükümetine gensoru önergesi - Son Dakika
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Bulgaristan'da muhalefetten Petkov hükümetine gensoru önergesi

15.06.2022 12:00
Bulgaristan'da muhalefetten Petkov hükümetine gensoru önergesi

Bulgaristan'da muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB)-Demokratik Güçler Birliği (UDF) koalisyonu, Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki hükümete gensoru önergesi verdi.

Bulgaristan'da muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB)-Demokratik Güçler Birliği (UDF) koalisyonu, Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki hükümete gensoru önergesi verdi.

Bulgar Haber Ajansına göre, GERB tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, hükümete verilen gensoru önergesinin gerekçesinin "hükümetin kamu maliyesi ve ekonomi politikası alanındaki başarısızlığı" olduğu belirtildi. Açıklamada, 59 GERB-UDF milletvekilinin tamamının önerge belgesini imzaladığı aktarıldı.

Önerge, Kasım 2021'de yapılan erken seçimlerden sonra göreve gelen hükümete yönelik ilk güvensizlik oyu olacak.

Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN) geçen hafta koalisyon anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümetten çekilmişti. Başbakan Petkov, yaptığı açıklamada, İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söylemişti.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

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