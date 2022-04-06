Bulgaristan'da muhalif parti Rusya'ya destek gösterisi düzenledi - Son Dakika
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Bulgaristan'da muhalif parti Rusya'ya destek gösterisi düzenledi

06.04.2022 15:46
Bulgaristan'da muhalif parti Rusya'ya destek gösterisi düzenledi

Bulgaristan'da muhalefetteki Yeniden Doğuş Partisi, düzenlediği mitingde Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya destek verdi.

Bulgaristan'da muhalefetteki Yeniden Doğuş Partisi, düzenlediği mitingde Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya destek verdi.

240 üyeli parlamentoda 13 kişilik grubu bulunan parti, başkent Sofya'da hükümet karşıtı miting düzenledi.

Parlamento binası önünde toplanan partililer, Rus bayrağı ve Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı "Z" sembolü bulunan pankartlar açtı.

Partililer, Rusya'nın desteklenmesini ve Ukrayna'ya yardım yapılmamasını istedi.

Mitingde konuşan Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya silah yardımında bulunmasına karşı çıktı.

Kostadinov, Rusya'yı desteklemeyenlerin "hain" olduğunu belirterek "Ülkemizde (Rusya'yı bu savaşta desteklemeyen) vatan hainleri belli oldu. Onların zamanlarının tükendiğini hissediyorlar çünkü ülkemizdeki ihtilal zaten başladı." dedi.

Parti, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması üzerine NATO ve Ukrayna'ya karşı kampanya başlatmıştı.

Hükümet Sözcüsü Lena Borislavova, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü oturumunda Ukrayna'ya 2 bin kask ve 2 bin zırhlı yeleğin yollanmasına karar verdiğini duyurdu.

Öte yandan koalisyon hükümetinde yer alan Demokratik Bulgaristan Partisi, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'nın "istenmeyen kişi" ilan edilmesini, Rusya'ya karşı yaptırımların artırılmasını ve Bulgaristan'ın Ukrayna'ya bir an önce silah yardımında bulunmasını istiyor.???????

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Bulgaristan, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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