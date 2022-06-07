Bulgaristan'da, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'da, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" sergisi açıldı

07.06.2022 11:45
Bulgaristan'da, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" sergisi açıldı

Bulgaristan'da "Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" konulu arşiv belgelerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Bulgaristan'da " Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" konulu arşiv belgelerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Bulgaristan Devlet Arşivler Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışını Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök yaptı.

Açılışa Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve Bulgaristan Arşivler Ajansı Başkanı Mikhail Gruev de katıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Bulgaristan Arşivler Ajansı iş birliğinde titiz bir çalışmayla hazırlanan, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" sergisinde, Atatürk'ün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemde yazdığı raporların yer aldığı tarihi belgeler, ilk kez bir araya getirildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Sofya Büyükelçiliği Resmi Konutunda muhafaza edilen "Atatürk Odası", sergide yer alan belgelerin tıpkıbasımlarının daimi olarak sergilenmesi amacıyla yeniden tefriş edildi. "Atatürk Odası"nın açılışı da yapıldı.

Atatürk'ün Sofya görevi sırasında hazırladığı 100'ün üzerinde rapor ve bu döneme ait resmi yazışmalar arasından seçilen 20 belgenin örnekleri, "Atatürk Odası"nda kalıcı olarak sergilenecek.

Sergide, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde muhafaza edilen, Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ataşe olarak 1913-1915 yıllarında Sofya'da görev yaptığı 15 aylık döneme ait 24 belge yer alıyor.

Bulgaristan'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri sergisi açıldı
Bulgaristan'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri sergisi açıldı
Bulgaristan'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri sergisi açıldı
Bulgaristan'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri sergisi açıldı
Bulgaristan'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri sergisi açıldı

YORUMLAR
500
Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa'
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Sofya Büyükelçiliği, Bulgaristan, fuat oktay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri' sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:23 İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement