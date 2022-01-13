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Bulgaristan'da nüfustaki azalma endişe yaratıyor - Son Dakika

Bulgaristan'da nüfustaki azalma endişe yaratıyor

13.01.2022 16:28
Bulgaristan'da nüfustaki azalma endişe yaratıyor

Bulgaristan'da nüfusun son 10 yılda yüzde 11,5 oranında azalması endişe yarattı.

Bulgaristan'da nüfusun son 10 yılda yüzde 11,5 oranında azalması endişe yarattı.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) Başkanı Sergey Tzvetarski, Parlamento'nun geçen yıl yapılan nüfus sayım sonuçlarını yorumlayan "Yurt Dışında Yaşayan Bulgarlar Komisyonu" üyeleri ile görüşmesinde, "Son 10 yılda nüfus 844 bin kişi azaldı. Düşüşün yüzde 53'ü ölenlerin sayısının doğanların sayısından fazla olmasına, yüzde 47'si ise göçe bağlı." dedi.

Nüfusun azalmasını etkileyen göç faktörüne değinen Tzvetarski, 950 bin Bulgarın, ülkenin 2007 yılında üyeliğine geçtiği Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göç ettiğini kaydetti.

Almanya'da 342 bin, eski AB üyesi İngiltere'de 102 bin, İtalya'da 56 bin, Belçika'da 40 bin ve Hollanda'da 37 bin Bulgarın yaşadığına işaret eden Tzvetarski, "Toplam 1,5 milyon vatandaşımızın yurt dışında yaşadığı tahmin ediliyor. En yoğun göç İngiltere, Belçika ve Hollanda'ya oluyor." diye konuştu.

2021 yılında 147 bin 727 vatandaş öldü

Ekonomi uzmanı Petar Ganev de "2021 yılında ölü sayısındaki artışta 100 yıllık rekor kırıldı." şeklinde konuştu.

Geçen yıl ülkede ölenlerin sayısının bir önceki yıla göre 40 bin arttığını anlatan Ganev, şöyle devam etti:

"NSİ'nin resmi verilerine göre 2021'de 147 bin 727 kişi ölmüş. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1918'de ölenlerin sayısının 151 bin 525 olduğunu göz önünde bulundurursak, geçen yıl ülkemizde ölenlerin sayısında gerçekten bir rekor kırıldığını görüyoruz. Kovid-19 salgını öncesi Bulgaristan'daki yıllık ölümler 107 bin dolaylarında olmuştur."

Ganev, Kovid-19'un, ölenlerin sayısının artmasında tek faktör olmadığına işaret ederek "Avrupa ülkelerinde de ölü sayısındaki artışlar salgının seyrine göre değişiyor. Ancak diğer ülkeler bu etkeni kontrol altına alabildi. Biz yapamadık. Şu anda aşılı vatandaşların sayısı 2 milyon civarında olup, nüfusun sadece yüzde 30'unu oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Ganev, Bulgaristan'daki aşılama kampanyasının "çok daha agresif" olması gerektiğini savundu.

"Salgının ikinci yılında 23 bin Bulgar öldü"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Bulgaristan Temsilcisi Dr. Skender Sila da Ulusal Devlet Televizyonuna (BNT) açıklamasında, "Ülkede olup bitenler tam bir trajedi. 2021 yılında 23 bin kişi hayatını kaybetti." dedi.

Salgının ilk yılına göre ülkede Kovid-19'dan ölümlerde geçen yıl 3 kat artış kaydedildiğini anlatan Sila, Bulgar makamların buna müsaade etmemesi gerektiğini söyledi.

Sila, ülkede kalabalık sokak gösterilerine dönüşen aşı karşıtı eylemlere de değinerek, "Bulgaristan ölüm oranında en üst seviyelerde olan bir ülkedir. Maalesef güven ve iletişim yetersizliği nedeniyle çok sayıda insan hayatı kaybedildi. Tüm Bulgarları ilk fırsatta aşı olmaya çağırıyorum. Hatırlatıcı doz hastaneye kaldırma riskini yüzde 80 oranında azaltıyor." şeklinde konuştu.

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Bulgaristan, Hollanda, GÖÇ, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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