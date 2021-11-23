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BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI; TURİST KAFİLESİNİN İSTANBUL GEZİSİNDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI; TURİST KAFİLESİNİN İSTANBUL GEZİSİNDEN GÖRÜNTÜLER

23.11.2021 15:16
BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI; TURİST KAFİLESİNİN İSTANBUL GEZİSİNDEN GÖRÜNTÜLER

BULGARİSTAN'da alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti.

BULGARİSTAN'da alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Kafilenin İstanbul gezisinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı. Alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolcuların Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi. Kafiledekiler, yola çıkmadan önce İstanbul'u bir süre gezdi. Kafiledekilerin İstanbul gezilerine ilişkin görüntüler firmanın sosyal medya hesabından yayınlandı. Görüntülerde kiralanan tekne ile pazar günü boğaz turuna çıkan gruptakilerin, çalan müzik eşliğinde eğlendikleri görülüyor.

Görüntü dökümü: ------------------

-Cep telefonu ile çekilen görüntü


- İstanbul

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bulgaristan, Makedonya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI; TURİST KAFİLESİNİN İSTANBUL GEZİSİNDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI; TURİST KAFİLESİNİN İSTANBUL GEZİSİNDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
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