Bulgaristan'da otobüs faciası; turist kafilesinin İstanbul gezisinden görüntüler

BULGARİSTAN'da alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti.

BULGARİSTAN'da alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Kafilenin İstanbul gezisinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı. Alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolcuların Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi. Kafiledekiler, yola çıkmadan önce İstanbul'u bir süre gezdi. Kafiledekilerin İstanbul gezilerine ilişkin görüntüler firmanın sosyal medya hesabından yayınlandı. Görüntülerde kiralanan tekne ile pazar günü boğaz turuna çıkan gruptakilerin, çalan müzik eşliğinde eğlendikleri görülüyor.

- İstanbul - İstanbul

Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da otobüs faciası; turist kafilesinin İstanbul gezisinden görüntüler - Son Dakika

Son Dakika

En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi!

Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum

Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor

Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız