Üye Girişi
Bulgaristan'da parlamentoda 7 siyasi partinin yer alması bekleniyor - Son Dakika

Bulgaristan'da parlamentoda 7 siyasi partinin yer alması bekleniyor

15.11.2021 10:56
Bulgaristan'da parlamentoda 7 siyasi partinin yer alması bekleniyor

Bulgaristan'da pazar günü düzenlenen erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçları, ülkenin 240 üyeli 47. Dönem Parlamentosunda yedi siyasi gücün yer bulacağını gösterdi.

Bulgaristan'da pazar günü düzenlenen erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçları, ülkenin 240 üyeli 47. Dönem Parlamentosunda yedi siyasi gücün yer bulacağını gösterdi.

Gallup International şirketi, paralel sayımı tamamladıktan sonra, katılımın yüzde 37,5 olduğu seçimde, eylülün sonunda kurulan Değişime Devam (PP) partisinin oyların yüzde 26,3'ünü alarak birinci çıktığını bildirdi.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi yüzde 23,1 oyla ikinci sıraya düştü.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi önemli bir zafer elde ederek oyların yüzde 11,4'ünü aldı ve yaklaşık 30 milletvekiliyle parlamentonun üçüncü en büyük gücü oldu.

Rusya yanlısı ve eski Komünist Partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 10,4 oyla dördüncü sıraya düştü.

Ülkede 11 Temmuz'da yapılan seçimde birinci çıkan, popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi destek kaybına uğrayıp yüzde 9,3 oyla beşinci sıraya indi.

Soylu sağ güçleri temsil eden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi de oyların yüzde 6,4'ünü aldı. Seçimde sürpriz yapan popülist ve aşı karşıtı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi yüzde 4 barajını aşarak yeni parlamentonun yedinci gücü olacak.

HÖH partisinin büyük dönüşü

Ülkede bu yıl yapılan üçüncü genel seçimde en büyük başarıyı elde eden HÖH partisi hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen desteğini artırdı.

Parti, Türkiye'de yaşayan göçmenlerden 11 Temmuz'daki seçimde 27 bin civarında oy alırken, bu seçimde bu sayıyı 68,5 bine yükseltmeyi başardı.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, seçim sonuçlarıyla ilgili ilk yorumunda, parlamentoda temsil edilecek "tüm parti ve koalisyonlar ile diyaloğa hazır olduklarını" bildirdi. Karadayı, bu diyalogdaki en önemli ön koşulun "demokrasi ve devletçiliğin yeniden toparlanması olacağını" belirtti.

Bulgaristan'ın komünizm dönemi sonrası 32 yıllık demokrasi geçmişinde HÖH, şimdiye kadar Türkiye'den en büyük desteği 2009'da 90 bin oy alarak kaydetmişti.

Koalisyon hükümetine doğru

Seçimde en çok oyu alan Değişime Devam (PP) partisi lideri Kiril Petkov, başbakan adayı olacağını duyurdu.

Bulgaristan'da son üç genel seçimin yapıldığı dönemde ülkeyi yöneten ve Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici teknokratlar hükümetinden ayrılan Petkov, kabine müzakerelerinde GERB ile HÖH partileri ile görüşmeyeceklerini söyledi.

Ülkenin yeniden erken genel seçime ihtiyaç duymadığına işaret eden Petkov, yeni hükümetin ana önceliğinin "yolsuzluklarla mücadele olacağını" kaydetti.

Siyasi gözlemciler, yeni parlamentodan çıkacak bir koalisyon hükümetinin en az dört siyasi gücün desteğine sahip olması gerekeceğini belirtiyor.

Yeni parlamentoda muhalefette olacak GERB partisinin lideri eski Başbakan Boyko Borisov, "Bu seçimde rekor düzeyde düşük katılım, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in teknokratlar hükümetinin seçim organizasyonundaki başarısızlığını gösterdi." dedi.

Merkez Seçim Komisyonunun kesin sonuçları, 17 Kasım'a kadar açıklaması bekleniyor.

Bulgaristan, Başbakan, Rusya, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da parlamentoda 7 siyasi partinin yer alması bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:01 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından Sedat Peker'in BAE'den ayrılacağı iddia edildi 10:36 Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından Sedat Peker'in BAE'den ayrılacağı iddia edildi
Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı 10:14 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor 10:11 Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! 10:05 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!
Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var 09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum

Son Dakika Haberleri
10:57 Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı
10:31 Gülsuyuspor - Kartalspor derbisinde bıçaklı kavga çıktı
10:30 Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı
10:29 Türkiye'de ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı
10:26 Vatandaşların tencere kapaklı kavgası kameralara yansıdı
10:13 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı
10:10 Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor
10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı
10:04 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!
09:27 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
11:01
Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:57
Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı         
10:31
Tepedeki küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor Tepedeki küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor         
10:13
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim         
09:29
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
Lüks moda markası Gucci ile Microsoft'tan özel oyun konsolu! Tam 10 bin dolara satışa sunulacak Lüks moda markası Gucci ile Microsoft'tan özel oyun konsolu! Tam 10 bin dolara satışa sunulacak         
07:48
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti         
23:52
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 11:05:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da parlamentoda 7 siyasi partinin yer alması bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement