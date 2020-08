Bulgaristan'da protestocular Türkiye sınırına yakın yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Bulgaristan'da yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, Türkiye sınırına 4 kilometre kala yolu çift taraflı araç trafiğine kapattı.

Bulgaristan'da 25 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda tansiyon düşmüyor. Göstericiler bu kez de Türkiye sınırına yakın yolu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Türkiye sınırına 4 kilometre kala protesto nedeniyle yolun çift taraflı araç trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Kapıkule sınır kapısının Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo gümrüğüne giden yolu trafiğe kapatan yaklaşık 50 gösterici, yol üzerine çadırlar gererek kamp kurdu. Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatan eylemciler Bulgaristan bayrakları ve "istifa" yazılı pankartlar taşıdı. Protesto nedeniyle çok sayıda araç ve tır yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik güçlerinin yolu açmak için zor kullanıp kullanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Bulgaristan'da 25 gün önce başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke geneline yayıldı. Protestocular ülkede yolsuzluğun had safhaya ulaştığını ve hükümetin bir "oligark mafya çetesine" dönüştüğünü savunuyor. Ülke genelinde her gün meydanlara toplanan on binlerce kişi, hükümete istifa çağrısı yapıyor. - SOFYA