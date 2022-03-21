Bulgaristan'da Putin'e verilen "fahri doktora" unvanı iptal edildi - Son Dakika
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Bulgaristan'da Putin'e verilen "fahri doktora" unvanı iptal edildi

21.03.2022 19:17
Bulgaristan'da Putin'e verilen "fahri doktora" unvanı iptal edildi

Orta Bulgaristan'da Veliko Tırnovo'daki Sveti Kiril i Metodiyi Üniversitesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 13 yıl önce verdiği "fahri doktora" unvanını geri aldı.

Orta Bulgaristan'da Veliko Tırnovo'daki Sveti Kiril i Metodiyi Üniversitesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 13 yıl önce verdiği "fahri doktora" unvanını geri aldı.

Üniversitenin Akademi Kurulu, 26 Ocak 2009'da Rusya Federasyonu Başbakanı olan Putin'e, "çağdaş dünya barışına katkısı" gerekçesiyle verdiği fahri doktora unvanını geri aldı.

Üniversite Rektörü Prof. Kiril Bojilov, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) yaptığı açıklamada, "Kurdurduğum özel bir araştırma komisyonu, 13 yıl önce alınan kararın gerekçelerini araştırmış ve unvanın yasalara aykırı olarak verildiğini tespit etmiştir." dedi.

Bojilov, üniversitenin iptal kararının siyasi temele dayanmadığını kaydetti.

"Yeşil Hareket" adlı sivil toplum örgütü, Putin'e verilen bu unvanın iptali için bir ay önce girişimde bulunmuştu.

İlk başbakanlığı döneminin başında ilk yurt dışı ziyaretini 2003'te Bulgaristan'a yapan Putin, daha sonra 2008 ve 2010'da da ülkeye gelmişti. 2010'daki ziyaretinde dönemin Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Putin'e bir köpek yavrusu hediye etmişti.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Bulgaristan, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Putin'e verilen 'fahri doktora' unvanı iptal edildi - Son Dakika


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