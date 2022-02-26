Bulgaristan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepkiler artıyor - Son Dakika

Bulgaristan'da, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısına yönelik tepkiler artıyor.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülke hava sahasını Rus uçaklarının geçişine kapattığını duyurdu.

Açıklamada ülke deniz sahasından da Rus gemilerinin geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Söz konusu kararların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısına cevaben alındığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğunun altı çizildi.

Polonya, Çekya ve İngiltere gibi ülkeler de hava sahalarını Rus uçaklarına kapattıklarını açıklamıştı.

Tepkiler ve protesto gösterileri

Öte yandan Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin tavrını beyan etmek üzere Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'yı bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı İrena Dimitrova, Rus Büyükelçi ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamasında, "Rusya'nın Belarus ile iş birliği halinde Ukrayna'ya karşı saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlığı, Ukrayna'nın egemenlik hakları ve ülke sınırlarının dokunulmazlığına karşı uluslararası hukukun ihlali olarak görüyoruz. Rusya'yı geri çekilmeye ve askeri eylemlerine son vermeye çağırıyoruz." dedi.

Bu arada Bulgaristan'da yaşayan Ukraynalıların yoğun katılımı ile ülkedeki Rus diplomatik temsilciliklerinin önünde protesto gösterileri sürdü.

Ukrayna'daki vatandaşların tahliyesi ve bu ülkeden gelecek göçmenler için hazırlıklar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için Bulgaristan'ın Odesa Başkonsolosluğu ile çalıştıklarını belirterek, yaklaşık 500 kişinin tahliyesinin başlatıldığını kaydetti.

Kiev'den 363 kişinin tahliyesi için 4 otobüsün yola çıktığı aktarılan açıklamada, Odesa'da 150 kişilik bir grubun tahliyesinin de organize edildiği bildirildi.

Öte yandan Ukrayna'dan kadın ve çocukların içinde bulunduğu 60 kadar yolcu taşıyan iki otobüs Romanya'dan geçerek Durankulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. Otobüslerin şoförleri, Ukrayna'dan çıkış yapmanın gittikçe zorlaştığını ifade etti.

Turizm Bakanı Hristo Prodanov, basına yaptığı açıklamada Ukrayna'dan gelecek göçmenleri kabul etmek isteyen otel ve diğer konaklama yerlerinden acil şekilde teklif beklediklerini söyledi.

Bakanlar Kuruluna bağlı bir koordinasyon merkezinin de Ukrayna'dan gelecek göçmenlerin yerleştirilmesine yardım edeceği duyuruldu.

Ülkede Ukrayna'dan kaçarak Bulgaristan'a gelmek isteyen aileler için evlerinin açık olduğunu belirten sosyal medyada grupları oluşturuldu.

Kurtarıcı Sovyet Ordusu Anıtı'nın kaldırılması yeniden gündemde

???????Başkent Sofya'nın merkezindeki 1954'te yerleştirilen Kurtarıcı Sovyet Ordusu Anıtı'nın kaldırılması yeniden gündeme geldi.

Sofya Sredets Bölge Belediye Başkanı Trayço Traykov, 1993'te Büyük Şehir Belediye Kurulunca alınan söz konusu anıtı kaldırma kararının uygulanacağını ifade etti.

Komünist Parti geleneğini sürdüren Rus yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) baskısı ve Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinin tepkileri nedeniyle dev heykelin kaldırılması defalarca askıya almıştı.

Öte yandan ülkenin önde gelen aydınları, kaleme aldıkları kınama metniyle Savunma Bakanı Stefan Yanev'i istifaya çağırdı.

Metinde, Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı saldırısına "savaş" demediği için eleştirilen Savunma Bakanı Yanev'in "bel kemiği olmayan, alakasız duruş" sergilediği kaydedildi.???????