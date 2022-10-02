Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı

02.10.2022 07:26
Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'da seçmenler, ülkenin 240 üyeli 48. Meclisinin milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Bulgaristan'da seçmenler, ülkenin 240 üyeli 48. Meclisinin milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) oy verme işleminin sabah saat 7.00'de sorunsuz başladığını bildirdi.

Nüfusu 6 milyon 520 bin olan ülkede genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi.

Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu.

Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosunda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu.

Anketlere göre, seçim sonrası oluşturulabilecek koalisyon hükümetinin kuruluşu zor olacak.

Sandıklar saat 20.00'de kapanacak.

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Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı - Son Dakika

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