Bulgaristan'da senfonik ilahiler konseri düzenlendi - Son Dakika
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Bulgaristan'da senfonik ilahiler konseri düzenlendi

17.04.2022 23:25
Bulgaristan'da senfonik ilahiler konseri düzenlendi

Bulgaristan'da ramazan etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu ile birlikte Yunus Emre'nin şiirlerinden esinlenen senfonik ilahiler konseri düzenlendi.

Bulgaristan'da ramazan etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu ile birlikte Yunus Emre'nin şiirlerinden esinlenen senfonik ilahiler konseri düzenlendi.

Filibe'nin Hristo Botev Kültür Evi'nde verilen konser ile ilgili Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, ramazan ayında Başkonsolosluk olarak hem iftarlar verdiklerini hem de destekledikleri kültürel etkinliklerin kapsamında Türk kültürünü Bulgaristan'a tanıttıklarını anlattı.

Bulgaristan'da önemli bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, "Ramazan ayında burada olmak ve soydaşımızla buluşmanın bizim için farklı bir anlamı ve önemi var." dedi.

Orkestra olarak Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu ve Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu himayesinde bir konser vermekten dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Zafer, şöyle konuştu:

"İlk konserimiz bu akşam Filibe'de olacak ve ilk defa Bulgaristan'da senfonik ilahiler soydaşlarımızla buluşuyor. Bu büyük projede Yunus Emre'nin ilahileri üzerine senfonik düzenlemeler yapıldı. Onun olağanüstü şiirlerinin müzikle buluşması ve çok sesli anlamda sergilenmesi ilk defa Bulgaristan'da gerçekleşecek."

Bulgar seyircisinin yoğun ilgisinden etkilendiğini aktaran Zafer, "Güzel bir müzik ziyafeti olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Gökçe Bahar Bahçe, Yıldıray Öztürk ve Halil Evren'in solist olarak sahne aldığı konserde Yunus Emre'nin "Şol cennetin ırmakları", "İlim ilim bilmektir", "Dağlar ile taşlar ile", "Ali almış sancağın eline" gibi eserlerinin senfonik düzenlemeleri sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Filibe Başkonsolosluğu himayesinde Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası 18 Nisan'da ülkenin güneydoğusundaki Kırcaali kentinde de bir konser verecek.

Bulgaristan'da senfonik ilahiler konseri düzenlendi
Bulgaristan'da senfonik ilahiler konseri düzenlendi
Bulgaristan'da senfonik ilahiler konseri düzenlendi
Bulgaristan'da senfonik ilahiler konseri düzenlendi

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Trakya Üniversitesi, Bulgaristan, Yunus Emre, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da senfonik ilahiler konseri düzenlendi - Son Dakika


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