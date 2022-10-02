Bulgaristan'da genel seçimde oy verme süreci devam ediyor

Bulgaristan'da, son 1,5 yılda 4. kez genel seçim için sandık başına giden halk, 22 siyasi parti ve 6 koalisyonun adayları arasında tercih yapıyor.

Merkez Seçim Komisyonundan (ZİK) yapılan açıklamada, yurt içinde ve dışında oy kullanma sürecinin normal şekilde devam ettiği ancak beklendiği gibi katılımın yoğun olmadığı bildirildi.

Açıklamada, öğle saatlerinde genel katılım oranının yüzde 9'un altında kaldığı belirtildi.

Ülkenin siyasi liderlerinin büyük bir bölümü de sabah saatlerinde oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, başkent Sofya'da oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bulgarların olgun davranıp seçime yoğun katılım sağlayacaklarını umduğunu belirten Radev, "Geçen yıldan bu yana ülkede hükümet kurma çabalarının gittikçe daha zor olduğunu görüyoruz. Bu kez sağduyulu bir dengenin bulunacağını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Geçici hükümetin Başbakanı Gılıb Donev, "Kendi menfaatlerini değil, vatandaşın menfaatini savunacak milletvekilleri için oy kullandım. Yıllardır ülkemizde yapılan seçimler, adil oldu ancak o kadar sıklıkla yapılması sakıncalı olmaya başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bulgaristan, güçlü şekilde NATO ve AB'de yer almalı"

Seçimde en çok oy alması beklenen ancak diğer partilerin olası koalisyon ortağı olarak görmediği Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin lideri ve eski başbakanlardan Boyko Borisov, " Dünya, savaş içinde. Her birimizin bu ortamdaki konuşlandırılması net ve açık olmalı. Yakın geleceğin esas gündemi bu olacak. Bulgaristan, kesin ve güçlü şekilde NATO ve Avrupa Birliği'nde (AB) yer almalı." diye konuştu.

Eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) Genel Başkanı Korneliya Ninova, her Bulgar'ın yuvasında huzur ve güvende olması için oy kullandığını vurgulayarak, "Krizin önündeki güçlü sosyal ve ekonomik kalkanı kaldıracak güçlü bir iktidar için oy verdim." dedi.

"Bulgaristan'ın güven ve istikrara ihtiyacı var"

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ve seçimde üçüncü ya da dördüncü en büyük siyasi gücün olması beklenen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, ülkenin güneydoğusundaki Kırcaali kentinde oy kullandı.

"Bulgaristan'ın güven ve istikrara ihtiyacı var." diyen Karadayı, "Ülkemiz yeniden normalleşip 10 yılı aşkın süredir eksik olan diyalog ortamına geri dönmelidir." ifadesini kullandı.

HÖH'nin kurucusu ve Onursal Başkanı Ahmet Doğan da Sofya'da oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'ın geleceği için oy kullandım ama bu gelecek pek pembe olmayacak." görüşünü dile getirdi.

Popülist söylemleriyle hızlı yükseliş gösteren ve ülkenin başlıca siyasi güçleri arasında yer alan Rusya yanlısı Yeniden Doğuş partisinin lideri Kostadin Kostadınov, Bulgaristan'ın yol ayrımında bulunduğunu öne sürdü. Kostadinov, "Bulgaristan ya köklü şekilde gelişim yolunu değiştirip hayatta kalma şansını yakalar ya da son 30 yıldır devam ettiğimiz gibi yaparsak açıkçası Allah Bulgaristan'ı korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerle ilgili resmi olmayan ilk sonuçlar, sandıkların saat 20.00'de kapanmasının ardından açıklanacak.