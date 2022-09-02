Bulgaristan savunma ve içişleri bakanları Türkiye sınırında teftiş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan savunma ve içişleri bakanları Türkiye sınırında teftiş yaptı

02.09.2022 11:50
Bulgaristan savunma ve içişleri bakanları Türkiye sınırında teftiş yaptı

Bulgaristan'da son dönemde artan düzensiz göç nedeniyle İçişleri Bakanı İvan Dermenciev ve Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov Türkiye sınırındaki güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

Bulgaristan'da son dönemde artan düzensiz göç nedeniyle İçişleri Bakanı İvan Dermenciev ve Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov Türkiye sınırındaki güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

Dermenciev ve Stoyanov, Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo Gümrük Kapısı bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı.

"Yasa dışı göçe savaş açtık, önlemlerimiz sonuç vermeye başladı." diyen Bakan Dermenciev, şöyle devam etti:

"Tel örgülerin yakınındaki yolların bakımını yapacağız. Personel takviyesinin yanı sıra dron ve başka teçhizatlarla kaçak geçişlere karşı önlemler alıyoruz. Daha önce günlük ortalama 1000 kişi olan yasa dışı göçler şimdilerde 500 kişiye indi."

"Türk tarafının yardımlarını artırması ve bu soruna daha ciddi yaklaşmasını beklediklerine" işaret eden Dermenciev, "Bugün bulunacağımız temaslarda Türk yetkililerinin ortak sınırın kendi tarafında daha sıkı önlemler almalarını talep edeceğiz. Orada muazzam kalabalık göçmen grupları toplanıyor ve bizim sınır polisleri ve askerlerimizin çalışmalarını zorlaştırıyorlar." diye konuştu.

Dermenciev, göçmenlerin merdiven kullanarak, birkaç dakikada kalabalık gruplar halinde tel örgü engelini aşabildiklerini sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı Stoyanov da "Yasa dışı göçe karşı sınır bölgesinde askeri personel desteğimizi haftaya 350 kişiden 500 kişiye çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

Personel takviyesine "gözaltına alma yetkisine sahip" askeri polisleri de katacaklarını aktaran Stoyanov, sınır bölgesine 60 askeri arazi aracı daha yollanacağını, özel ekiplerin tel örgülerin bakımını yapacaklarını duyurdu.

YORUMLAR
500
Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı Bakan Soylu: '(Pakistan'da) hem havadan hem karadan bir kardeşlik köprüsü kurduk' Bakan Soylu: '(Pakistan'da) hem havadan hem karadan bir kardeşlik köprüsü kurduk'
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan savunma ve içişleri bakanları Türkiye sınırında teftiş yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:41:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan savunma ve içişleri bakanları Türkiye sınırında teftiş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement