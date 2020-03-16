Bulgaristan'da son korona vakası 9 yaşında bir çocuk - Son Dakika

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Bulgaristan'da son korona vakası 9 yaşında bir çocuk
6 saat önce
Bulgaristan'da korona virüsü teşhisi konulan son vakanın 9 yaşında bir çocuğun olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
Bulgaristan'da korona virüsü teşhisi konulan son vakanın 9 yaşında bir çocuğun olduğu bildirildi.
Ulusal Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, Bulgaristan'da tatil için bulunan İngiltere vatandaşı 9 yaşında bir çocukta korona virüsü testlerinin pozitif sonuç verdiği kaydedildi.
Kriz Merkezinin Başkanı Tümgeneral Prof. Venstsislav Mutafçiyski, teşhis konulan çocuğun ailesinden daha beş kişinin karantina altına alındığını duyurdu. Teşhis konulan çocuğun ve ailesinin bulunduğu Bansko Kayak Merkezi savcılık talimatıyla kapatıldı.
Bulgaristan'da korona virüs vakası sayısının 52 olduğu kaydedildi.
(Nahit Doğu/İHA)
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