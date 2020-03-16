Bulgaristan'da son korona vakası 9 yaşında bir çocuk - Son Dakika
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Bulgaristan'da son korona vakası 9 yaşında bir çocuk

6 saat önce

Bulgaristan'da korona virüsü teşhisi konulan son vakanın 9 yaşında bir çocuğun olduğu bildirildi.

Bulgaristan'da son korona vakası 9 yaşında bir çocuk, System.String[]

Bulgaristan'da korona virüsü teşhisi konulan son vakanın 9 yaşında bir çocuğun olduğu bildirildi.

Ulusal Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, Bulgaristan'da tatil için bulunan İngiltere vatandaşı 9 yaşında bir çocukta korona virüsü testlerinin pozitif sonuç verdiği kaydedildi.

Kriz Merkezinin Başkanı Tümgeneral Prof. Venstsislav Mutafçiyski, teşhis konulan çocuğun ailesinden daha beş kişinin karantina altına alındığını duyurdu. Teşhis konulan çocuğun ve ailesinin bulunduğu Bansko Kayak Merkezi savcılık talimatıyla kapatıldı.

Bulgaristan'da korona virüs vakası sayısının 52 olduğu kaydedildi.

(Nahit Doğu/İHA)

Bulgaristan, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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