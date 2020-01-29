Bulgaristan'da Türk Çağdaş Ressamlar Karma Sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Türk Çağdaş Ressamlar Karma Sergisi açıldı - Son Dakika

Bulgaristan'da Türk Çağdaş Ressamlar Karma Sergisi açıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenen karma sergide Türk ressamların eserleri Bulgar sanatseverlerle buluştu.

Bulgaristan'da Türk Çağdaş Ressamlar Karma Sergisi açıldı, System.String[]

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenen karma sergide Türk ressamların eserleri Bulgar sanatseverlerle buluştu.

Ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentinin Belediye Meclisi Sanat Galeri Salonu'nda düzenlenen "Çağdaş Türk Ressamlar Karma Sergisi"ne 64 sanatçı eserleriyle katıldı.

Küratör Aynur Mehmedova Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Bulgaristan'ın Pamporovo Kayak Merkezi ve Smolyan kentinde düzenlenen serginin büyük beğeni aldığını, etkinliğin Bulgaristan'daki son uğrak yerinin Filibe kenti olduğunu aktardı.

Kaplan, ülkede, Türk ressamların eserlerine ilginin gittikçe arttığını belirtti.

Türk ve Bulgar resim sanatının yakınlığına dikkat çeken Kaplan, "Biz coğrafik olarak birbirimize çok yakın iki ülkeyiz. Bu ilişkilerin ileride daha da artmasını dilerim." dedi.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de komşu ve dost olan iki ülkenin kültür ve sanat alanında birbirine yakın değerlere sahip olduklarına işaret ederek, bu gibi etkinliklerin iki halkı daha da yakınlaştırdığını kaydetti.

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus turistler, tatil için Çin yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladı
Bakan Selçuk'tan öğrencilere güzel haber: Sınav baskısı azaltılacak Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi "İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:16:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'da Türk Çağdaş Ressamlar Karma Sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]