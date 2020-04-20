Bulgaristan'da Türk doktor balayı yerine yoğun bakım ünitesine girdi - Son Dakika
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Bulgaristan'da Türk doktor balayı yerine yoğun bakım ünitesine girdi

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatı etkilemeye devam ediyor.

Bulgaristan'da Türk doktor balayı yerine yoğun bakım ünitesine girdi, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatı etkilemeye devam ediyor. Bulgaristan'da yaşayan biri Türk asıllı diğeri Lübnan asıllı doktor çift iki ay önce nikah kıydı. Koronavirüs salgını bayalı hayallerine engel olsa da doktor çift balayına gitmek yerine Ülkenin en büyük hastanesi olan Pirogov Ulusal Yoğun Bakım ve Acil Müdahale bölümünde koronavirüs ile mücadele etmeyi tercih etti. Demirören Haber Ajansı'na konuşan doktor çift " Biz doktoruz herkesin bizlere ihtiyacı var. Salgın bitsin biz balayı çifte balayı yaparız" dedi.

Dünyayı ünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatı etkilemeye devam ediyor. ?Bulgaristan'da yaşayan Türk asıllı Sezen Habilov ile  birlikte çalıştığı Lübnan asıllı Aya Taha ile 20 Şubat'ta hayatlarını birleştirdi. Yeni evli doktor çift balayı hayali kurarken, koronavirüs salgını başladı. Balayı hayali ertelenen doktor çift ülkenin en büyük hastanesi olan Pirogov Ulusal Yoğun Bakım ve Acil Müdahale bölümünde koronavirüs ile mücadele etmeyi tercih etti.

EŞİYLE 14 GÜN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MÜCADELE VERİYORLAR

Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na ( DHA) anlatan doktor çift, "Evlendik, koronavirüs salgını başladı. Balayına çıkacaktık. Olmadı"dedi. Sezen Habilov, balayı için bavullarının hazır olduğunu ve hastaneye gelmeye başlayan koronavirüs hastalarını görünce, hiç düşünmeden düğün ve tatil planlarını askıya alarak, hastaneye gönüllü olarak geldiklerini söyledi.  Koronavirüs hastalarını iyileştirmek için 14 gün boyunca "İzolasyon ünitesine" girdiklerini anlatan Türk doktor Sezen Habilov "Benim yerim eşimin yanı. O da burada koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Bizim işimiz insan hayatını kurtarmak" dedi.

BALAYI YERİNE KORONAVİRÜS ÜNİTESİNE GİRDİLER

Koronavirüslü hastaları kurtarmak için İkinci kez 14 günlük izalasyon ünitesine girecek olan  Doktor Sezen Habilov: "Pirogov hastanesine karantinada çalışmaya girdik. Ben eşim ve burdaki meslektaşlarım yoğun mücadele veriyoruz. İkinci kez izalasyon ünitesine gireceğiz. Burada eşimle gönüllüyüz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.

"BİZ DOKTORUZ, HALKIN BİZE İHTİYACI VAR"

Dr. Sezen Habilov, bu kararı almada zorlandınız mı sorusu üzerine "Bu kararı almak bizim için zor değildi. Biz doktoruz. Mesleğimiz bu. Halkın bize ihtiyacı var bu zor vakitlerde. Kriz bitince bir balayına elbette bir gün gideriz" şeklinde cevap verdi. Sezen ve Aya çifti çalışırken psikolojik sıkıntılar yaşamaya başlasalar da, zorlukların mücadele azmini daha da arttırdıklarını söyledi.

" BİZ DAHA SONRA ÇİFTE BALAYI YAPARIZ"

Doktor Sezen Habilov, düğün ve balayı yapamadıkları için üzülmediklerini insanların sağlıklı kalması ve salgının bitmesinin daha önemli olduğunu vurguladı. Dr. Habilov "Biz birbirimizi bundan daha fazlası sevemeyiz. Bir gün inşallah bu krizden çıkalım, yaza, herkes sağlıklı olsun düğün de yaparız parti de yaparız. Hatta çifte balayı yaparız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE SELAMLAR, HERKES EVDE KALSIN"

Dr. Sezen Habilov, "Biz de sağlık personeli olarak her akşam saat 21'de evde kalan herkesi alkışlıyoruz. Ben burada, Aya burada, bizim arkadaşlarımız olan doktorlar burada gece gündüz çalışıyoruz. Siz de evde kalın, biz sizi her gün alkışlarız" dedi. Genç çift Türkiye'ye mesaj göndermeyi de ihmal etmedi; "Türkiye'ye selamlar. Lütfen herkes evinde kalsın" dedi.

Bulgaristan, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:54 Kaynak: DHA

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