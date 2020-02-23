Bulgaristan'da türkler, 'anadil günü'nü kutladı - Son Dakika
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Bulgaristan'da türkler, 'anadil günü'nü kutladı

6 saat önce

Bulgaristan'da Türkler, 'Anadil Günü'nü kutladıBulgaristan, (DHA)- Bulgaristan'da yaşayan Türkler, başkent Sofya'da 'Uluslararası Anadil Günü'nü düzenlediği etkinlikle kutladı.

Bulgaristan'da Türkler, 'Anadil Günü'nü kutladı

Bulgaristan, (DHA)- Bulgaristan'da yaşayan Türkler, başkent Sofya'da 'Uluslararası Anadil Günü'nü düzenlediği etkinlikle kutladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) himayesinde düzenlenen 'Uluslararası Anadil Günü' Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın yanı sıra soydaşların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali, Filibe, Ruscuk, Eğridere, Akkadınlar ve Varna'da da kutlandı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile Sofya Kültürel Etkileşim Derneği ve Türk- Müslüman camiası temsilcilerinin düzenlediği program yaklaşık 4 saat sürdü.

Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, Trakya Üniversitesi 'Geleceğim Sensiz' korosunun konseri büyük beğeni topladı. Sofya İşitme Engelli Çocuklar Okulu, Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Merkezi folklor grubu, klarnetçi Sali Okka, Türk asıllı ünlü pop yıldız Fiki Storaro (Fikret Tuncer), Kızılağaç Belediyesi'nden gelen öğrencilerin konserleri ve şiirleri ilgi gördü.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, ana dilinin insan üzerinde kişilik geliştirmede ve öz kimliğin belirlemesindeki rolüne değinerek, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte Bulgaristan'da ana dil eğitimi üzerindeki bazı sorunlar da gündeme getirildi. Kırcaali'den gelen ve bütün çocukların Türkçe derslere girdiği Fotinova köyü ortaokulunun Türkçe öğretmeni Zekiye Hasan, Maalesef bu sayı çok yetersiz. Hatta Kırcaali'de bile yetersiz ve istediğimiz noktada değil. Eskilerden 25 bin civarında Türkçe okuyan öğrenci sayısı vardı. Şu an 5 bine ulaşmak üzereyiz, hatta o kadar da yok. Velilerde de sorun var. Böyle suni bir algılama var. Bizim çocuklarımız Türkçeyi nasılsa biliyor, Bulgarca memleketimizin diliyle, daha güzel entegre oluruz diyorlar. Bu da art niyetlere dayanıyor. Hala devlet yönetiminden anlayış bulmuyoruz dedi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik ise ana dilin çok önemli olduğunu ifade ederek, Ana dil çok önemli bizim için Bulgaristan'da. Çünkü kimliğimizi koruma açısından, benliğimizi koruma açısından dil önemli. Eğer dil yoksa bir ırk yok olmaya mahkümdur. Kızımız Zeynep 1,5 yaşında ikinci defa ana dil programına katılıyor diye konuştu.

Türkçe derslere katılan ve Büyükelçi Aylin Sekizkök'ün elinden takdir ödülü alan Sevil Yüksek Hasan (12) da Kızılağaç Belediyesi'nde ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisiyim. Türkçemizi çok seviyoruz ve biz Türkçemizin okulda gramerini, edebiyatını okuyoruz dedi.

Bulgaristan'da türkler, 'anadil günü'nü kutladı

Bulgaristan, Sofya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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