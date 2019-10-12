Bulgaristan'da Türklerin partisinin ilçe başkanının eşine saldırı

Bulgaristan'da yerel seçimler öncesinde üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Sungurlare İlçe Gençlik Örgütü Başkanı'nın eşi saldırıya uğradı.



Bulgaristan'da 27 Ekim'de gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Sungurlare İlçe Gençlik Örgütü Başkanı Dimitrina Sıbeva'nın eşi Plamen Sıbev saldırıya uğradı. HÖH Partisinden yapılan açıklamada, saldırının etnik temele dayandığı belirtilerek, Sungurlare İlçe Gençlik Örgütü Başkanı Sıbeva'nın evine gelen üç kişinin 'Siz Bulgarların HÖH Partisinde, Türklerin yanında ne işiniz var' diye sorduktan sonra eşini feci şekilde dövdükleri kaydedildi.



HÖH Partisi, şiddet eylemini kınadıklarını ve ilgili kurumların saldırganları yakalayarak adalete teslim etmelerini istedi.



30 yıldır hoşgörüye dayalı farklı etnik gruplar arasında karşılıklı saygı siyaseti yürüttükleri hatırlatılan HÖH Partisinin açıklamasında, parti olarak Bulgar, Türk, Roman ve ülkedeki diğer etnik grupların temsilcilerini birleştirdikleri vurgulandı.



Partinin açıklamasında ayrıca saldırıyla ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili kurumlarına ve ülkedeki AB ülkelerinin büyükelçiliklerine nefret üzerine kurulu siyaset ve uygulanan ayrımcılıkla ilgili bilgi verileceği duyuruldu. - SOFYA