Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da TÜRKSOY Gençlik Korosu'nun konseri
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Bulgaristan'da TÜRKSOY Gençlik Korosu'nun konseri

2 saat önce

Bulgaristan'ın Filibe kentinde Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir programla sahne alan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Korosu bir konser verdi.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir programla sahne alan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Korosu bir konser verdi.
Türk dünyası kültürünün müzikal geleneklerini uluslararası alanına taşıyan TÜRKSOY'un Gençlik Korosu, 2019 yılında Avrupa'nın Kültür Başkenti olarak seçilen Filibe'nin merkezindeki Roma Stadyumu'nda konser gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde ve Filibe Başkonsolosluğu'nun organizasyonunda düzenlenen konserde TÜRKSOY'un üyesi olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan türküler seslendirildi.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "Bugünkü konserimizde, bu muhteşem yerde Bulgar sanatseverler bizi çok sıcak karşıladı. Yeni başladığımız turnemizin ilk konserinden çok memnunuz." dedi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da Avrupa'nın kültür başkenti olan Filibe'de bu etkinlikle birlikte yaşama kültürünü, hem iki ülke arasında hem de bütün Türk dünyası ile ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Filibe halkı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi ile izledikleri müzik şöleninin ardından, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'nin ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona TÜRKSOY sanatçılarının yanı sıra kentin yerel yönetim üyeleri, diplomatlar, iş, kültür ve sanat çevrelerinin temsilcileri katıldı.
Koro, turnesinin ilk uğrak yeri olan Filibe'nin ardından 1 Ağustos 2019 tarihine kadar sırasıyla Novi Pazar, Budva, Cetinje, Dubrovnik, Trigor ve Lizbon şehirlerinde sahne alacak.
Bulgaristan'da TÜRKSOY Gençlik Korosu'nun konseri
Bulgaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:51 Kaynak: AA
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