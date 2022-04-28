Bulgaristan'da, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Bulgaristan'da, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

28.04.2022 22:37

Bulgaristan'da sosyal medya üzerinden organize olan binlerce kişi, başkent Sofya'nın merkezinde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenleyerek yürüyüş yaptı.

Bulgaristan'da sosyal medya üzerinden organize olan binlerce kişi, başkent Sofya'nın merkezinde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenleyerek yürüyüş yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 64. gününde göstericiler, Cumhurbaşkanlığı önündeki meydanda toplanarak Ukrayna ve Bulgaristan bayrakları açtı.

Mitingdeki konuşmacılar Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasından sadece Bulgaristan ve Macaristan'ın, Ukrayna'ya silah yollanmaktan çekindiğini anımsattı.

Göstericiler, silah yardımına karşı çıkan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i istifaya çağırırken, 4'lü iktidar koalisyonu ortaklarından Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) aleyhine sloganlar attı.

Üzerinde "Ukrayna'ya Silah" yazılı pankartlar taşıyan, etkinliğin organizasyonunda yer alan Ukraynalı göçmenlerin liderliğinde göstericiler başkentin merkezinde yürüyüş yaptı.

Bu arada bugün Ukrayna ziyaretinde bulunan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamasında, "Bulgaristan ve ülkemizin parlamentosu Ukrayna'ya askeri-teknik yardıma destek vermeli. Aldığımız bu karar doğrultusunda Savunma Bakanı Dragomir Zakov'a yardımın organizasyonunu yapmak üzere talimat vereceğim." diye konuştu.

Bulgaristan'da parlamentonun onayına bağlı olacak Ukrayna'ya yapılabilecek silah yardımı meselesi dolayısıyla 4'lü iktidar koalisyonunda kriz yaşanıyor.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da karşı çıkan koalisyon ortaklarından BSP, Ukrayna'ya silah gönderilmesine karşı çıkıyor. BSP ayrıca, Başbakan Petkov'un, Kiev'e beraber gittiği koalisyon ortaklarından oluşan heyete katılmadı.

Bulgaristan'da, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Bulgaristan'da, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Bulgaristan'da, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Bulgaristan'da, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Bulgaristan'da, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

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Kaynak: AA

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