Bulgaristan'da vaka sayısı 1689'a yükseldi

Bulgaristan 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 78 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1689'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 78 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 37 kişi daha artarak 1689'a yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 342 kişinin de iyileştiği açıklandı.

- Bulgaristan