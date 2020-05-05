Bulgaristan'da vaka sayısı 1689'a yükseldi - Son Dakika
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Bulgaristan'da vaka sayısı 1689'a yükseldi
6 saat önce
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 78 kişi yaşamını yitirdi.
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 78 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1689'a çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 78 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 37 kişi daha artarak 1689'a yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 342 kişinin de iyileştiği açıklandı.
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5.05.2020 16:44:11. #1.13#
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