Bulgaristan'da vaka sayısı 1981'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika›Dünya›Bulgaristan'da vaka sayısı 1981'e yükseldi - Son Dakika Dünya
Bulgaristan'da vaka sayısı 1981'e yükseldi
6 saat önce
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 91 kişi yaşamını yitirdi.
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 91 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1981'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 91 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 16 kişi daha artarak 1981'e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 461 kişinin de iyileştiği açıklandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
11.05.2020 15:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'da vaka sayısı 1981'e yükseldi - Son Dakika