Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 4'e yükseldi

Bulgaristan 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 93 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 4'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 93 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 14 kişi daha artarak 2 bin 4'e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 476 kişinin de iyileştiği açıklandı.

- Bulgaristan