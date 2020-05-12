Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 4'e yükseldi - Son Dakika
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Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 4'e yükseldi
6 saat önce
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 93 kişi yaşamını yitirdi.
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 93 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 4'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 93 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 14 kişi daha artarak 2 bin 4'e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 476 kişinin de iyileştiği açıklandı.
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12.05.2020 16:14:43. #1.13#
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