Bulgaristan'da vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma motivasyonu düşük - Son Dakika

Bulgaristan'da vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma motivasyonu düşük

19.05.2021 18:45
Bulgaristan'da vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma motivasyonu düşük, System.String[]

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkede süren aşılama kampanyasının yavaş ilerlemesi devlet makamlarında endişeye neden oldu.

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkede süren aşılama kampanyasının yavaş ilerlemesi devlet makamlarında endişeye neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında aşılamada en geride kalan ülkeler arasında olan Bulgaristan'ın yeni Sağlık Bakanı Atanas Katzarov, basına yaptığı açıklamada "Ülkemizde AB'den onaylı tüm aşı çeşitleri mevcut, isteyen herkes anında aşı olabilir. Siz istemiyorsanız, ben sizleri hastalıktan koruyamam." dedi.

Bakan Katzarov, ülke genelindeki büyük hastanelerin önünde "yeşil koridor" olarak tanımlanan aşılama merkezlerin kurulduğunu ve isteyen herkesin hafta sonu dahil her gün aşı olabileceğini anımsattı.

Katzarov, Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 80'inin 60 yaş üstü kişiler olduğunu, aşılama kampanyasının yeni önceliğinin yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlar olacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgının 3. dalgasından çıkmaya yüz tutan 6,8 milyonluk ülkede şimdilik sadece 1 milyon 62 bin kişi aşı oldu. Böylece ülke nüfusunun sadece yaklaşık yüzde 6,5'i aşılanmış bulunuyor.

"Vatandaşların bir bölümü, hastalığa hiç yakalanmayacaklarını umut ediyor"

Bulgaristan Doktorlar Birliği (BLS) Başkan Yardımcısı Nikolay Brınzalov, ülkede yeni vaka ve can kaybı sayısının azalmasına paralel olarak halk arasında aşılara yönelik ilginin gittikçe azaldığını bildirdi.

Kronik hastalığı ve diğer sağlık sorunları olan vatandaşların önemli bir bölümünün aşılandığını aktaran Brınzalov, kitlesel bağışıklık sağlanması için ülkenin daha çok yol alınması gerektiğini belirtti.

Brınzalov, "Kitlesel bağışıklığın kazanılması için vatandaşların yüzde 70'i hastalığı geçirmiş veya aşı olmalı. Ancak vatandaşların bir bölümü, hastalığa hiç yakalanmayacaklarına umut ederek, aşılama konusunda isteksiz davranıyor. Bu son derece aldatıcı bir yaklaşım."

Doktor Brınzalov, salgın hastalıkların olmadığı dönemlerde bile Bulgaristan'da aile hekimlerinin diğer hastalıklara yönelik yılda ortalama 1 milyon aşı yaptığını ve deneyimli olduklarını sözlerine ekledi.

Aşılama merkezlerin önünde ilgisizlik

Bulgaristan'da büyük hastanelerin önünde kurulan ve herkese açık olan ücretsiz aşılama merkezler halktan fazla ilgi görmüyor.

Başkent Sofya'nın en büyük acil yardım hastanesi olan Pirogov'un önündeki aşılama merkezinde bekleyenlerin sayısının 10-12 kişiyi geçmemesi dikkati çekti. Ülke genelinde büyük hastanelerin önünde açılan diğer merkezlerde de durumun benzer ve aşılama işlemi 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor olsa da halkın aşılanma motivasyonunun düşük olduğu görüldü.

Vatandaşlar, AA muhabirine açıklamalarında hizmetten memnun olduklarını, AB'nin onay verdiği 3 ayrı aşı arasında tercih yapabildiklerini ancak aşı olup olmama konusunda herkesin alacağı kararın kendisine ait olduğunu ve müdahale kabul etmediklerini ifade etti.

Bu arada, Çin ve Rus aşıları AB'den onaylı olmadığı için Bulgaristan'da uygulanmıyor ve kabul görmüyor.

Bulgaristan Türklerinin aşı ile ilgili tutumları

Yaklaşık 850 bin Türk kökenli vatandaşın bulunduğu, 6,8 milyonluk Bulgaristan'da, Türklerin yaşadığı bölgelerinde de aşılamaya karşı ilgi düşük.

Ülkenin güneydoğusundaki Kırcaali bölgesindeki aile hekimlerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri fırsat buldukça memleketine ziyarete gelip buradaki hızlı aşılama fırsatlarından yararlanıyor.

Bu yaklaşımın örnek teşkil ettiğini belirten doktorlar, bölgedeki Türkilerin, Türkiye'deki akrabalarını örnek alarak aşıya karşı ilgisinin arttığını ifade etti.

Bulgaristan'daki Kovid-19 ile ilgili son durum

Bulgaristan'da son 24 saatte 457 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 34 kişi öldü.

Yatakta tedavi gören 4 bin 379 hastanın 485'i yoğun bakımda bulunuyor.

Öte yandan ülkede vaka sayısının hızla azalması nedeniyle salgınla ilgili önlemlerin büyük bir bölümü daha önce kaldırılmıştı.

Kapalı kamu mekanları ve toplu ulaşım araçlarında halen uygulanan maske kullanma ve kapalı alanlardaki sosyal mesafe zorunluluğu dışında alınmış diğer her türlü kısıtlama önlemler de iptal edilmişti.

Nisanın ortasında hizmete kapalı olan lokantaların salon alanları, AVM, spor salonları ve kültürel etkinlik yerlerin yeniden hizmete açılmasından sonra, mayısın başında da son kapalı kalan kumarhane, gece kulübü ve gece saatlerinde çalışan diğer eğlence yerleri de yeniden hizmete açılmıştı.

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma motivasyonu düşük - Son Dakika


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