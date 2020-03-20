- Bulgaristan'da virüs tedbirlerinin uygulanmadığı Roman mahallelerinde devriye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Bulgaristan'da virüs tedbirlerinin uygulanmadığı Roman mahallelerinde devriye başladı - Son Dakika

- Bulgaristan'da virüs tedbirlerinin uygulanmadığı Roman mahallelerinde devriye başladı

27 dakika önce

- Bulgaristan'da virüs tedbirlerinin uygulanmadığı Roman mahallelerinde devriye başladı Bulgaristan'da korona virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlere uyulmadığı gözlenen Roman mahallelerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

- Bulgaristan'da virüs tedbirlerinin uygulanmadığı Roman mahallelerinde devriye başladı

SOFYA - Bulgaristan'da korona virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlere uyulmadığı gözlenen Roman mahallelerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Bulgaristan'da nüfus oranına göre Türklerden sonra ülkede en büyük üçüncü etnik grubu oluşturan Romanların yaşadığı mahallelerde korona virüse yönelik alınan tedbirlerin uygulanmadığı gözlemlendi. Yetkililer, bölge sakinlerinin virüsün yayılmasını önlemek amacıyla getirilen tedbirlere uymamasıyla güvenlik önlemlerini arttırdı. Büyük kentlerin kenar mahallelerini oluşturan çok sayıda Roman semtinin giriş ve çıkış yollarına kontrol noktaları kurulurken polis ve jandarma devriyeleri de sıklaştırıldı.

Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama ve toplanmama uyarılarına uyulmadığı gözlenen Roman mahallelerinde polis ekibi, sokak sokak gezerek bir araya gelen vatandaşları dağılmaları için uyarıyor. Öte yandan Bulgaristan'da korona virüsü nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 127'ye yükseldi.

- Bulgaristan'da virüs tedbirlerinin uygulanmadığı Roman mahallelerinde devriye başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:32 Kaynak: İHA

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