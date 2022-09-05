Resmi makamlar, Göktaş'ın tutuklanmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. - SOFYA

Kaynak: İHA

Necip Hablemitoğlu, Levent Göktaş, Bulgaristan, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

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