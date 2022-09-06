Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısında - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısında

06.09.2022 01:03
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısında

Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısına çıkarıldı.

Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısına çıkarıldı. Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Göktaş hakkında, "Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı" dedi.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'da yakalanan ve Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli Albay Levent Göktaş, hakim karşısına çıkarıldı. Svilengrad Bölge Mahkemesi binasına elleri kelepçeli getirilen Göktaş'ın daha önce yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edilmişti.

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, Göktaş'ın geçtiğimiz hafta cuma günü rutin polis kontrolü sırasında Svilengrad yakınlarında yakalandığını hatırlatarak, Türkiye'de siyasi nedenlerle arandığını ve işlemediği bir cinayetle suçlandığını söyledi.

Göktaş'ın siyasi sığınma talebinde bulunmak için vizesiz giriş yapabildiği yeşil pasaporta sahip olmasına rağmen tutuklanmamak için Bulgaristan'a kaçak geçtiğini belirten İvanov, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Svilengrad Bölge Mahkemesi'ndeki duruşma devam ediyor.

Türkiye Göktaş'ın iadesi için harekete geçti

Göktaş'ın yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. - SOFYA

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Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı (2) Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı (2) Bulgaristan'da yakalanan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili dava görüldü Bulgaristan'da yakalanan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili dava görüldü
Kaynak: İHA

Necip Hablemitoğlu, Levent Göktaş, Bulgaristan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısında - Son Dakika

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